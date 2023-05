Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Tief einatmen und die Atmosphäre einsaugen. In der Kaiserslauterer Innenstadt pulsierte das Leben schon am frühen Samstagabend: junges Partyvolk auf der einen Seite, auf der anderen Kunst- und Kulturfreunde, die die Lange Nacht der Kultur in die City gerufen hatte. Sie alle bewegten sich in einer federleichten Wolke aus Unbeschwertheit und Lebensfreude.

Riesling, Cocktail oder Schokobecher? Die fast komplett besetzen Außensitze der Restaurants, Cafés und Eisdielen dürften ein Lächeln auf das Gesicht der Betreiber gezaubert haben. Nicht