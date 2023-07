Bei der Karate-Europameisterschaft der Masterklasse in Tampere in Finnland waren 18 Nationen am Start. Auf der Matte waren auch Herbert Janetzki und Oliver Benz vom Teikyo Karate Team Kaiserslautern.

Beide waren erfolgreich und kehrten mit einer Medaille zurück. Oliver Benz wurde im Kumite der Klasse 45 Jahre plus und 94 Kilogramm plus nach harten Kämpfen Vize-Europameister. Im Finale verlor er Gold nur knapp beim Stand von 5:5 durch die Senshu-Wertung. Die besagt, dass bei Gleichstand der Karateka gewinnt, der im Kampf den ersten Punkt erzielen konnte, erläutert ein stolzer Trainer Uwe Schwehm vom Teikyo Team.

Stolz ist Schwehm auch auf die Bronzemedaille von Herbert Janetzki, der sich in der Klasse Kata 55 plus in der Vorrunde für das kleine Finale qualifizierte. Dort schnappte er sich mit 0,7 Punkten Vorsprung Platz drei bei den European Master Games.