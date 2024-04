Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern bauen in Kooperation mit ihrer Tochtergesellschaft K-net Telekommunikation GmbH das eigene Glasfasernetz weiter aus. Die SWK liefert die digitale Infrastruktur, die K-net über ihre Marke „empera“ Produkte wie Internet und Mobilfunk. Das Unternehmen will nach eigenen Angaben zunächst in den Stadtteilen Mölschbach, Erzhütten/Wiesenthalerhof und Erlenbach inklusive Gersweilerhof ausbauen. Weitere Stadtteile seien in Planung. Wie die Stadtwerke mitteilen, ist ein Glasfaserhausanschluss bis zum Abschluss der gesamten Bauphase für alle Hauseigentümer kostenlos – unabhängig von einem Internetvertrag.

In den Ausbaugebieten müssen sich aber mindestens 20 Prozent der Bürgerinnen und Bürger für einen Glasfaservertrag entscheiden, damit die Bauarbeiten starten. In den kommenden Wochen werden Mitarbeiter in den Stadtteilen unterwegs sein, um Bedarfe aufzunehmen und über die Produkte zu informieren, erklärt Berthold Willig, Geschäftsführer der K-net. Es soll zudem Informationsveranstaltungen geben.

„Sollte ein anderer privater Anbieter zu einem frühen Zeitpunkt mit der Erschließung vor Ort beginnen, können Kundinnen und Kunden von empera jederzeit vom Vertrag zurücktreten“, heißt es von den SWK weiter. Die Verträge hätten keine Mindestvertragslaufzeit und seien monatlich kündbar.

In der Stadt versorgt die SWK mit empera mehr als 5000 Wohneinheiten mit schnellem Internet.