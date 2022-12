Mit dem 1. FC Kaiserslautern (D-Junioren), dem SV Morlautern (C) und dem FK Pirmasens (E) stehen die ersten drei Gewinner der Pirmasenser Hallenfußball-Turnierserie um den Meckle-Cup fest. Für den Höhepunkt sollen am Wochenende die B-Junioren sorgen.

Bei den D-Junioren (U13) bezwang der FCK im Finale mit 4:1 die Spielvereinigung Ingelheim. Der SV Morlautern sicherte sich bei der U15 durch ein 3:2 nach Neunmeterschießen im Finale gegen den FC Meisenheim den Turniersieg. Auch das Halbfinale gegen den TSV Degenia Bad Kreuznach wurde vom Punkt aus entschieden, Torwart Sean-Luca Kaplan war der umjubelte „Held“. Der SV Rodenbach schied im Halbfinale gegen Morlauterns Finalgegner Meisenheim aus.

Achtbar aus der Affäre zog sich auch der SV Wiesenthalerhof. „Wir waren das einzige Team, das Meisenheim in der regulären Spielzeit bezwingen konnte“, freute sich Trainer Patrick Izquierdo. Sein Team habe von Gegnern und Schiedsrichtern sehr viel Lob für das respektvolle und faire Verhalten bekommen. „Das ist mir fast mehr wert als der sportliche Erfolg“, so Izquierdo.

Der große „Showdown“ folgt am kommenden Wochenende bei der U17. Unter anderem sind die B-Junioren von Borussia Mönchengladbach, Schalke 04, Dynamo Kiew, Paris Saint-Germain und vom 1. FC Köln gemeldet. Im Teilnehmerfeld sind auch vier Teams aus Kaiserslautern und Umgebung zu finden.

Gerne wäre auch der SV Wiesenthalerhof dabei gewesen. Am letzten Wochenende angesprochen, ob das Team einspringen könne, wollte der SVW mit seiner starken C-Jugend antreten. Mehrere Corona-Ausfälle zwangen den Verein dazu, seine Teilnahme abzusagen.

Trotzdem wird Kaiserslautern stark vertreten sein. Mit dem FCK, der TSG und dem VfR reisen drei Teams an, die sich ganz sicher nicht mit einer Statistenrolle begnügen wollen. Auch wenn die Konkurrenz noch so namhaft ist.

Ein Verein, der sich ganz besonders auf die Teilnahme freut, ist die Spielgemeinschaft Schallodenbach/Katzweiler/Niederkirchen. Qualifiziert hatte sich das Team beim Sommer-Meckle-Cup. Die Spieler, auch einige, die noch für die B-Jugend spielberechtigt sind, wurden zwischenzeitlich zur A-Jugend hochgezogen, sollen aber als eigene B-Jugend-Mannschaft an den Start gehen.

Trainer Jens Bachmann ist voller Vorfreude: „So etwas werden die Jungs in ihrem Leben nicht so oft erleben“, glaubt er. Erinnerungen an seine eigene Jugendzeit werden wach. So habe Bachmann selbst bei einem FCK-Turnier mit seinem Team gegen den FC Porto spielen dürfen. „Das vergisst du nicht.“