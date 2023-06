Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Griffigen Blues und kritische Literatur, diese Kombi kriegt man selten. Außer man schafft es dieser Tage in den Garten der TSG-Gaststätte in Kaiserslautern. Denn dort ist der bekannte Musiker und Arrangeur Knut Maurer mit seinem Kompagnon Michael Heid am Werk. Mit einem wirklich sehr hörenswerten Programm.

Los geht’s in der TSG-Gaststätte, Herrmann-Löns-Straße 25, am 3. Juni ab 18 Uhr. Mit Knut Maurer an Tasten und Gesang sowie Michael Heid an Gitarre und Mundharmonika wird