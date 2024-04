Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Lots of Movements / Take the Stage“ heißt der neue Tanzabend des Pfalztheaters, bei dem die beiden israelisch-amerikanischen Choreographinnen Roni Chadash und Talia Beck ihre Arbeiten zeigen. Konstanze Führlbeck hat sich mit ihnen unterhalten.

Frau Chadash, Sie sagen, dass Ihr Stück „Lots of Movements“ durch die Partita Nr. 2, c-moll, von Johann Sebastian Bach inspiriert ist.

Roni Chadash: Ja, in den letzten