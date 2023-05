Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die U21 des 1. FC Kaiserslautern ist am Karsamstag (14 Uhr) im Heimspiel gegen den FC Speyer ganz auf Sieg eingestellt. Auf dem Fröhnerhof empfängt die Mannschaft von Trainer Peter Tretter den Tabellenletzten, den sie unbedingt schlagen und damit drei wichtige Punkte in der Abstiegsrunde der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar erobern will.

Keine Frage, die auf dem dritten Tabellenplatz stehenden Lauterer gehen als klare Favoriten in diese Partie. Das sieht auch der sich stets zurückhaltend äußernde FCK-II-Coach so. Mit