Mainz (dpa/lrs) - Die Friedenstaube vom Mainzer Fastnachtszug soll vor dem Staatstheater an den Tag der Befreiung Deutschlands vom Nationalsozialismus sowie an den Ukraine-Krieg erinnern. Die Taube war mit dem Motivwagen Nummer 11 am Rosenmontagszug durch die Landeshauptstadt gezogen und bleibt bis Freitagabend vor dem Theater stehen, wie die Stadt berichtete.