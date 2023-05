Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim Auswärtsspiel in Freiburg will die U17 des 1. FCK den ersten Dreier der Saison einfahren. Nach verpassten Siegen gegen Unterhaching und Frankfurt will sich die Mannschaft für ihre spielerischen Leistungen belohnen. Mit Steven Heib meldet sich ein wichtiger Offensiv-Posten nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre zurück.

„Wir haben spielerisch bisher überzeugt und auch die richtige Einstellung an den Tag gelegt“, zeigt sich FCK-U17-Trainer Daniel Paulus mit den bisherigen Leistungen seiner Elf zufrieden.