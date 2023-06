Als Pfalztheater-Schauspielerin und Mitglied bei der Künstlerwerkgemeinschaft weiß Hannelore Bähr, genau wovon sie spricht, wenn sie Empfehlungen für die „Lange Nacht der Kultur“ ausspricht. Dabei kann sie sich aber nicht nur auf einen einzelnen Tipp beschränken.

„Es ist natürlich sehr schwierig, sich aus einer vollen ,Langen Nacht’ nur einen Tipp auszusuchen. Zumal unter den Künstlern viele Bekannte von mir sind und ich schon deshalb gerne mehrere Programmpunkte nennen wollen würde. Da musste ich tatsächlich ganz kurz in mich gehen und überlegen, habe jedoch letztendlich etwas gefunden, was ich allen Besuchern wärmstens empfehlen kann. Und zwar das Programm im Theodor-Zink-Museum, beziehungsweise im Wadgasserhof. Wenn ich an diesem Abend selbst nicht allzu beschäftigt bin mit Kulturschaffen, werde ich auf jeden Fall dorthin gehen. Denn da kommen ganz tolle Sachen, wie ich finde. Von den geöffneten Stadtateliers im Wadgasserhof über die Musik von Sabine Heinlein im Museum bis hin zur Straßen-Performance der „Troupe Belleville“ um Ina Bartenschlager und Claudia Rieger (Nummer 32 im Programmheft). Letzteres finde ich besonders spannend und interessant. Ich würde gerne sehen, wie die beiden es tänzerisch und spielerisch umsetzen, dass fünf Lautrer Stadtteile miteinander in Kontakt treten. Natürlich werde ich nicht nur im Museum bleiben an diesem Abend, sondern mache einen großen Rundgang über die ,Lange Nacht’. Ausklingen lassen werde ich die Nacht wahrscheinlich beim Chillout mit Martin Preiser in der Fruchthalle (Nummer 94 im Programmheft) – ein ganz toller Pianist, den ich sehr schätze und ebenfalls allen Besuchern ans Herz lege.“

Bei der „Langen Nacht der Kultur“ werden am Samstag, 17. Juni, mehr als 25 Plätze bespielt. Die RHEINPFALZ fragt Kulturschaffende aus der Stadt nach ihren Tipps.