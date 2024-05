Insgesamt sind im Westpfalz-Klinikum in der Pflege inklusive dem Funktionsdienst (zum Beispiel Endoskopie, OP, Anästhesiepflege, ...) laut Klinikum rund 2000 Menschen beschäftigt. Etwa 1400 arbeiten allein in Kaiserslautern, 350 in Kusel und 250 an den Standorten Kirchheimbolanden und Rockenhausen. Standortübergreifend sind aktuell rund 80 Personen im Pflege- und Funktionsdienst in der Anerkennung eines ausländischen Abschlusses. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 arbeiteten insgesamt (in allen Berufsgruppen) rund 500 Menschen aus 74 Nationen im Westpfalz-Klinikum, so Klinikumssprecher Dennis Kolter. Seit Ende 2021 gibt es in Kaiserslautern das sogenannte Flexteam. Zurzeit arbeiten dort 52 Vollkräfte. Die Zielgröße für drei Jahre (12/2021-12/2024) sind laut Klinikum von Beginn an 120 Vollkräfte gewesen. „Wir liegen aktuell bei einem Zuwachs von rund 90 Vollkräften im Flexteam seit Dezember 2021, sind also bei den Einstellungen im Plan“, so Kolter. Die Möglichkeit, im Flexteam zu arbeiten, bestehe zwischenzeitlich an allen Standorten. Einmal im Jahr, am 12. Mai, wird der Tag der Pflegenden begangen.