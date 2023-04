Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wie eine in die Jahre gekommene Schönheit liegt das Schopper Eichwaldstadion in der Abendsonne. Schon lange fand hier kein Leichtathletikwettkampf mehr statt. Die Laufbahn, die Weitsprunggrube und die Hochsprunganlage scheinen in einen Dornröschenschlaf gefallen zu sein. Doch damit soll nun Schluss sein. Lothar Wildmoser will die Anlage wieder für Läufer, Springer und Kugelstoßer nutzbar machen.

„Es wurde hier schon viele Jahre nichts mehr gemacht“, erzählt Wildmoser, der sich als Übungsleiter in der Leichtathletikabteilung des SV Schopp engagiert. Für den