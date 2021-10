An zwei Tagen hintereinander sind Einbrecher ins Albert-Schweitzer-Gymnasium eingedrungen.

Wie die Polizei mitteilte, stiegen die Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in die Schule in der Martin-Luther-Straße ein. Mit Gewalt brachen sie irgendwann zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 12.30 Uhr, zwei Türen im Schulgebäude auf. Die Diebe hebelten schließlich im Lehrerzimmer eine Geldkassette auf. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die Ermittlungen auf.

Nur eine Nacht später richteten die Täter größeren Schaden an. Sie zerstörten mehrere Türen und durchwühlten Schränke und Schubladen. Der Schaden beläuft sich der Polizei zufolge auf mehrere Tausend Euro.

Wie die Täter in das Gebäude gelangt sind, steht aktuell noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 3692620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.