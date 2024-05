Beide FCK-Mannschaften landeten auf Platz vier der Tageswertung in den Rheinland-Pfalz-Ligen. In der zweiten RTV-Liga waren sogar zwei Debütanten für den FCK am Start.

Die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern sind in den der Rheinland-Pfalz-Ligen in Vallendar erfolgreich in die Saison 2024 gestartet. Sie waren mit zwei Teams beim Swim and Run vertreten, die beide im vorderen Bereich landeten.

Über die Sprintdistanz (1050 Meter Schwimmen, fünf Kilometer Laufen) erreichte das SWK Triathlon Team 1. FC Kaiserslautern den vierten Platz der Tageswertung. Schnellster FCKler war der junge Jakob Wagner in einer Zeit von 34:41 Minuten. Danach folgten Philipp Letzel (35:43), Alexander Nohn (37:47) und Daniel Hauer (40:29).

Basis im gemeinsamen Trainingslager gelegt

In der zweiten RTV-Liga erreichte das purvegan Triathlon Team des 1. FC Kaiserslautern ebenfalls den vierten Platz. Am Start waren Christine Westerhorstmann (39:40), Daniel Reuland (40:12), Hardy Lessmeister (49:07) und Leonie Moratzky (51:29). Mit der zweiten Mannschaft wollen die FCK-Triathleten mehr Athletinnen und Athleten die Möglichkeit geben, Wettkampferfahrung zu sammeln und damit auch dem wachsenden Zuspruch Rechnung tragen. So traten dort neben den erfahrenen Startern auch zwei Debütanten an.

Basis für den erfolgreichen Auftakt der Saison war unter anderem ein gemeinsames Trainingswochenende Ende April, bei dem die Triathleten des 1. FC Kaiserslautern zusammen trainierten und Erfahrungen austauschen konnten. Neben Schwimm- und Wechseltraining standen insbesondere die gemeinsamen Radausfahrten im Mittelpunkt sowie ein praxisnaher Vortrag von Sascha Schwindlung zum Thema Regeneration im Leistungssport.