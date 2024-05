Viele bekannte Melodien und eine Erstaufführung präsentierten die musikalischen Ensembles des Albert-Schweitzer-Gymnasiums (ASG) bei ihren Frühlingskonzerten am Montag und Dienstag in der Fruchthalle Kaiserslautern. Das Vororchester (im Bild) unter Leitung von Johannes Pardall und Markus Munzinger spielte Camille Saint-Saens’ Bacchanale aus „Samson und Dalila“. Drei ganz neue Lieder des Komponisten und ehemaligen ASG-Schülers Manuel Buch hatte der temperamentvolle Unterstufenchor mit Leiterin Simone Buch geprobt: Zum Lied „Der Rhythmus“ durfte geklatscht, geschnipst und gestampft werden. Eine hochkonzentrierte Leistung.

Die ASG-Combo spielte unter Leitung von Harry Geib den Klassiker „Take Five“ und die mitreißenden Songs „Straighten up and fly right“ sowie „Corazon espinado“. Es sangen Moritz Floch sowie Carmen Harrer und Theresa Hermann.

Das Orchester spielte unter der Leitung von Holger Stodtmeister und Christiane Franz mit dem Thema aus Tschaikowskys „Schwanensee“ sowie mit Dvoráks Sinfonie „Aus der Neuen Welt“.

Musikgruppen tun sich zusammen

Mit den Liedern „Die Gedanken sind frei“ und „Wenn ich ein Vöglein wär“ zeigte der Kammerchor mit Leiterin Monika Schmitt sein Können. Die Big Band, ebenfalls geleitet von Harry Geib, ließ mit Verstärkung durch die Streicher den Himmel voller Geigen hängen, als Adriana Moreno-Heise und Moritz Floch das Duett „Somethin’ stupid“ sangen. Es folgte John Miles’ „Music“ vor der lässigen Verabschiedung mit „Pennsylvania 6-5000“ .

„Abbamania“ hieß es, als der Große Chor die Bühne betrat. Monika Schmitt und Peter Leister hatten mit den Sängern ein Medley aus Hits der schwedischen Popband Abba einstudiert. Bei „Thank you for the Music“ standen noch einmal die Kleinsten mit auf der Bühne, begleitet von den Streichern des Orchesters.