Schwimmbäder – das ist nicht nur in Kaiserslautern so – sind in der Regel ein Zuschussgeschäft für Kommunen. Mit Blick auf die Haushaltslage Kaiserslauterns will die Stadt die Eintrittspreise beider Bäder anheben. Folgt der Stadtrat der Empfehlung des Sportausschusses, wird das Waschmühle-Besucher stärker treffen als die des Warmfreibades.

Die Eintrittspreise der Freibäder wurden seit der Saison 2018 nicht mehr erhöht. Erwachsene zahlen für den Eintritt ins Warmfreibad aktuell 4,10 Euro, für den in