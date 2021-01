Ein Küchenbrand hat in der Pirmasenser Straße am Sonntagvormittag für ein Großaufgebot der Feuerwehr gesorgt. Ein Bewohner ist vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden.

Um 10.37 Uhr ist die Integrierte Leitstelle der Feuerwehr am Sonntag wegen eines Wohnungsbrands alarmiert worden, teilte die Wehr mit. Als die Kräfte der Berufsfeuerwehr Kaiserslautern in der Pirmasenser Straße eintrafen, drang bereits Rauch aus dem Dach. Die Feuerwehr hatte den Küchenbrand schnell unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf das Dach verhindern können. Die Pirmasenser Straße war in dem Zeitraum der Löscharbeiten voll gesperrt. Den Gesamtschaden schätzt die Feuerwehr auf rund 25.000 Euro. Die Wohnung ist durch den Brand und die massive Rauchentwicklung zunächst unbewohnbar.