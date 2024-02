Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Jetzt kommen vier Spiele, die für die Zukunft des Vereins maßgeblich sind“, so stimmte Kapitän Sebastian Bösing (29) die TuS-Familie auf die kommenden Wochen im Abstiegskampf ein. Das erste dieser Spiele steht am Samstag in Homburg an, wenn der TuS auf den Tabellenvorletzten TV Homburg trifft.

Die Honigdachse, die mit großen Ambitionen in ihre erste Drittligasaison gestartet waren, stehen mit 8:28 Punkten nur zwei Zähler hinter Dansenberg. Ende Januar gelang ihnen mit