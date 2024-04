Metalldiebe hatten es laut Polizeiinspektion Landstuhl auf Kupfer abgesehen und schlugen in der Nacht zum Ostersonntag zu. Von einem Lagergelände in der August-Süßdorf-Straße entwendeten die Täter fünf Trommeln mit Kupferkabel sowie Arbeitsgeräte. Angaben zur Höhe des entstandenen Schadens machte die Polizei nicht. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugen, denen in der Nacht Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sollen sich mit der Polizei Landstuhl telefonisch unter 06371 805-0 in Verbindung setzen.