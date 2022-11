Am 12. November starten die Bogenschützen in die diesjährige Hallensaison. Schon fast traditionell findet der erste Oberligawettkampftag in der Miesauer Sporthalle statt, heißt, die Mannschaft des SV Bruchmühlbach startet vor heimischem Publikum und auch der SV Schopp hat keine allzu weite Anfahrt.

Die Pfalzligarunde beginnt an diesem Tag ebenfalls in Miesau. Die Mannschaften der Pfalzliga machen morgens den Auftakt, die Oberliga-Bogenschützen greifen ab 14 Uhr zu Pfeil und Bogen.

„Wir haben dieses Jahr nicht den Aufstieg als primäres Ziel“, ordnet Michael Zahm, Trainer, Sprecher und Schütze des SV Bruchmühlbach, die Ausrichtung der Mannschaft ein. Die zurückliegende Freilandsaison hatte das Team als Vizemeister beendet, die letzte Hallensaison waren die Bruchmühlbacher gar am Gipfel des Erfolgs, sie hatten die Oberligarunde für sich entschieden. Die Auf- und Abstiege wurden allerdings coronabedingt vom Deutschen Schützenbund für die Oberliga generell abgesagt. Während sich die Oberliga Süd ordentliche Wettkämpfe liefern konnte, war es in der Oberliga Nord zu zahlreichen Ausfällen gekommen.

Überqualifiziert, aber nicht überheblich

Die Bruchmühlbacher sind somit also noch immer in der Oberliga, wissen aber, was sie können und wollen genau deshalb in dieser Saison den Nachwuchs gezielt fördern, einbinden und ihm Raum zum Entwickeln bieten. In der Oberliga dürfen Junioren und älter eingesetzt werden, erläutert Zahm, dass sein Team mit Freddy Barthelemy, Christian Buhles, Guido Kurz und Jan Loibnegger auf Stabilität und Sicherheit für den Nachwuchs setzt und die beiden Junioren Justine Morgenstern und Marco Weileracher mit dabei sein werden.

Noch mehr Nachwuchs wird in der Pfalzliga zum Zug kommen, hier dürfen laut Reglement auch Jugendliche dabei sein. „Hier tritt der ganze Nachwuchs mit Ann-Kathrin Bader, Chloé Barthelemy, Lea Dietz, Kai Raab an. Lars Stephan und ich unterstützen als alte Hasen und Trainer“, so Zahm.

Anders als in der Oberliga, bei der es in jedem einzelnen Match Punkte für die Mannschaft zu gewinnen gibt, wird in der Pfalzliga rein nach Ringzahlen entschieden. Vier Sportler schießen am Wettkampftag zwei Mal 30 Pfeile, die besten Drei kommen in die Wertung. Die Mannschaft mit den meisten Ringen gewinnt am Ende die Pfalzligawertung. Im Februar 2023 stehen dann die Meister in beiden Ligen fest.

So starten sie

Oberliga

1 SV Bruchmühlbach

2 SSV Hatzenbühl

3 SC Mommenheim

4 SV Schopp

5 SV Ramsen

6 ESV Landau

7 BSV Kandel

8 TSG Schwabenheim

Pfalzliga

1 SV Wörth

2 BSV Worms-Pfeddersheim

3 TG Waldsee 2

4 Sgi Oberotterbach

5 SV Bruchmühlbach 2