Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Tweet, Tüll und Taft: Der Deutsch-Holländische Stoffmarkt machte am Freitag auf dem Stiftsplatz Station. An den zahlreichen Ständen fanden kreative Köpfe und Neulinge alles, was sie fürs Nähen, Stricken oder Häkeln brauchen.

Meterlange Stoffbahnen bedeckten die Stände, Tücher und Stoffe bildeten einen Sonnenschutz für die Besucher und erweckten den Eindruck eines Basars, als am Freitag der