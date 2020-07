Bei der Deutschen Classic-Kegler-Union sind die Spielpläne nun auch unter Dach und Fach. Die Bundesligen sollen am zweiten Septemberwochenende den Spielbetrieb aufnehmen. Der Plan hat allerdings nur vorläufigen Charakter, denn es könnten sich aufgrund behördlicher Anordnungen durch die Corona-Pandemie Änderungen ergeben.

Bei den Männern ist beim Auftakt in der Zweiten Bundesliga Süd im Spiel Kegelfreunde Sembach gegen SKC Mehlingen Derbystimmung angesagt. Bei den Frauen in der Zweiten Liga Süd muss die SG Post Ludwigshafen/Kaiserslautern beim DSKC Eppelheim Farbe bekennen. Viktoria Miesau ist in der Zweiten Liga Nord (nur neun Teams) spielfrei.