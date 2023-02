Für viele war es der erste Wettkampf in ihrer noch jungen sportlichen Laufbahn. Bei den Leichtathletik-Hallenmeisterschaften in Kaiserslautern war dann tatsächlich jede Menge kindliche Unbekümmertheit zu spüren. Bejubelt wurde aber am Ende ein Athlet des 1. FC Kaiserslautern.

Die Veranstalter sind es gewohnt, fleißig mit anzupacken. An vieles muss gedacht werden, Starterlisten erstellt, Wettkampfrichter eingeteilt und Urkunden ausgedruckt werden. Nur auf eine Tasse Kaffee oder ein Stück Kuchen mussten die Betreuer, Eltern und Zuschauer verzichten, denn einen Ausrichter für die rund siebenstündige Veranstaltung hatte man im Vorfeld nicht finden können. Das Ehrenamt darbt zwischenzeitlich auch in Kaiserslautern.

Vor den Staffeln und den abschließenden 800-Meter-Läufen deutete sich an der Hochsprung-Anlage der Barbarossahalle Außergewöhnliches an. Zahlreiche Kinder und Jugendliche im Trikot des 1. FC Kaiserslautern feuerten lautstark ihren Mannschaftskameraden Cordian Mielczarek an. Im dritten Versuch verbesserte er unter dem Jubel des Leichtathletik-Nachwuchses und seiner Technik-Trainerin Liliana Hofer seine persönliche Bestleistung auf beeindruckende 1,95 Meter.

Neun Zentimeter mehr

Eigentlich ist Cordian Mielczarek im Mehrkampf zuhause. Mitte Mai möchte sich der 18-jährige Ausnahmekönner in Filderstadt für die Europameisterschaften im Zehnkampf qualifizieren, am Wochenende pulverisierte er seine persönliche Bestleistung im Hochsprung. Vor fünf Wochen gelang ihm bei den Deutschen Meisterschaften in Leverkusen ein Sprung über 1,86 Meter, jetzt packte er sage und schreibe noch mal neun Zentimeter drauf. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis er die Zwei-Meter-Marke knackt.

Doch Mielczarek brilliert nicht nur im Hochsprung, auch im Sprint und im Weitsprung kann er den Spezialisten längst das Wasser reichen. Die Bestleistung von 10,91 Sekunden über 100 Meter sind für einen Mehrkämpfer denn auch eher ungewöhnlich. Mit seinen Teamkollegen Aaron Strupp und Finn Favier beginnt für Mielczarek jetzt die Vorbereitung auf die Deutschen Zehnkampf-Meisterschaften Anfang September in Hannover.

Staffel disqualifiziert

Kurioses ereignete sich auch im Staffellauf der Jungs in der Altersklasse U12. Eigentlich schien die Staffel des 1. FC Kaiserslautern ihrer Konkurrenz aus Bruchweiler klar überlegen zu sein, doch offensichtlich irritiert von der ungewöhnlichen Distanz über die halbe Runde, übersah ein Läufer seinen wartenden Kollegen, lief einfach weiter und vergab dadurch alle Siegchancen. Die Staffel wurde disqualifiziert.

Es waren vor allem die zehn- und elfjährigen Kinder, die mit ihrer Mischung aus Nervosität und Tatendrang die Wettbewerbe prägten. Darüber freute sich auch Lothar Wildmoser, der als Abteilungsleiter gemeinsam mit seinen Töchtern Tina und Anne versuchen möchte, die Leichtathletik in Schopp zu reanimieren. Der Allgemeinmediziner, der einst den FCK-Fanclub im Ort gründete und als Ringarzt bei großen Boxveranstaltungen fungierte, wirbt in den Grundschulen um Nachwuchs, aber auch er hadert über den Mangel an Ehrenamtlichen.

Vier Jahre lang ging gar nichts mehr in Schopp. Nachdem Walter Linn, der drei Jahrzehnte lang die Leichtathletikabteilung geprägt hatte, aus Altersgründen kürzer treten musste, verwilderte nicht nur die Laufbahn im Schopper Stadion. Dort soll im März, nachdem auch die Weitsprung- und Hochsprunganlage erneuert wurde, eine neue Deckschicht aufgetragen werden. Tina Wildmoser und Anne Uryszek verfügen nicht nur selbst über sportlichen Nachwuchs, sondern sind als Übungsleiterinnen bestens qualifiziert.

Die Wiedergeburt des SV Schopp

Und obwohl die meisten Kinder und Jugendlichen erst seit Oktober vergangenen Jahres wieder beim SV Schopp trainieren können, war Lothar Wildmoser überaus zufrieden mit dem Abschneiden seiner Schützlinge. So landete Theresa Pecho in der Altersklasse W14 auf dem zweiten Platz im Hochsprung, aber auch über die 800 Meter wusste sie zu gefallen. Das Abschneiden von Julian Splitt als Zweiter im Hochsprung und Dritter über 50 Meter bei der M11 sorgte ebenfalls für große Freude. Denn eigentlich war der Zehnjährige bisher dem Kampfsport zugeneigt. Noch ist die Leichtathletik in Schopp nach dem Restart ein zartes Pflänzchen.

Mit großer Routine hat das Organisationsteam um Hermann Hartmann und Roland Schröder den rund 160 Kindern und Jugendlichen nahezu optimale Wettkampfbedingungen geboten. Insgesamt hatten 15 Vereine für die Bezirksmeisterschaften gemeldet, darunter die drei Gastmannschaften von Saar 05 Saarbrücken, dem TV Freinsheim und der TSG Grünstadt. Am 13. Mai werden sich vermutlich die meisten wieder treffen, wenn die Westpfalz-Meisterschaften im Kaiserslauterer Schulzentrum Süd stattfinden. Dann hoffentlich wieder mit einem Ausrichter.