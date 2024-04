Rekordbeteiligung bei der Sportlerwahl: So hoch wie diesmal war die Beteiligung fast noch nie. 4000 stimmten ab. Der Jubel war groß und die Überraschung auch, als am Donnerstagabend im Deutschordensaal der Sparkasse verkündet wurde, wer die RHEINPFALZ-Sportlerwahl in Kaiserslautern gewonnen hat.

Bei den Mannschaften sicherten sich die Fußballfrauen des SC Siegelbach den Titel mit 1154 Stimmen vor den Fußballherren des SV Katzweiler (1059) und den Hockeyherren der TSG Kaiserslautern (878). Die Synchronschwimmer des Kaiserslauterer SK Darleen Coressel und Lukas Vollrath sammelten 560, die Volleyballherren der SG Westpfalz 349 Stimmen. Zum Sportler des Jahres wurde Radsportprofi Niklas Märkl aus Queidersbach gewählt, der mit 1025 Stimmen weit vorn landete, gefolgt von Profiboxer Michael Seitz (Kaiserslautern, 867) auf dem Silber- und Leichtathlet Hans-Joachim Berberich von der LLG Landstuhl (794) auf dem Bronzerang. Taekwondo-Kämpfer Kim Herzog wurde Vierter (781), Julian Hadizadeh, Karatekämpfer vom Budokan Kaiserslautern (533) Fünfter. Bei den Sportlerinnen landete Triathletin Peggy Zimmermann vom 1. FCK mit sensationellen 1364 Stimmen ganz oben auf dem Treppchen, gefolgt von Fechterin Fainne Howard von der TSG Kaiserslautern (850), Bogenschützin Ines Krehbiel vom SV Schopp (629). Tessa Dietrich, Target-Sprinterin des SV Edelweiß Steinwenden landete auf Platz vier (594), Badmintonspielerin Katharina Nilges (HHG, SV Fischbach, 563) knapp dahinter auf Platz fünf.