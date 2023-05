Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der VfR Kaiserslautern steht in der Fußball-Landesliga an aussichtsreicher Position. Dass es einen ehemaligen VfR-Spieler gibt, der in einer weltweiten Rangliste noch heute ganz oben zu finden ist, hat selbst Insider des Vereins überrascht. Unmittelbar vor dem 115-jährigen Bestehen im nächsten Jahr wurde den VfR-Verantwortlichen in Erinnerung gerufen, dass die damals weltbekannte Fußball-Legende Ernst Willimowski einst auf dem Erbsenberg seine Fußballschuhe schnürte.

In der offiziellen Liste der erfolgreichsten Torschützen aller Zeiten steht der 1997 verstorbene ehemalige VfR-Spieler Ernst Willimowski auch im Jahr 2020 noch auf einer Top-Position.