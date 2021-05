Lediglich zwei bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus hat das Gesundheitsamt des Landkreises Kaiserslautern am Montag gemeldet. Ein positives Testergebnis ist dem Stadtgebiet zuzuordnen, das andere der Verbandsgemeinde Landstuhl. Allerdings kam laut Gesundheitsamt ein weiterer Todesfall in der Stadt Kaiserslautern dazu. In Zusammenhang mit dem Coronavirus sind damit seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr 190 Menschen gestorben, 78 im Landkreis und 112 in der Stadt Kaiserslautern.

Die Sieben-Tage-Inzidenzen pro 100.000 Einwohner sind in Stadt und Landkreis laut Landesuntersuchungsamt (Lua) im Vergleich zum Samstag leicht gestiegen. So lag der Wert für die Stadt am Samstag bei 47, am Montag wurde er mit 52 angegeben, jeweils ohne Berücksichtigung der hier stationierten US-Streitkräfte. Im Landkreis ist die Inzidenz ohne die US-Streitkräfte von 35,9 am Samstag auf 36,8 am gestrigen Montag gestiegen. Unter Einbeziehung der Streitkräfte lag sie im Kreis bei 31,5, in der Stadt bei 48,8.