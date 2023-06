Werke englischer Komponisten und des Liechtensteiners J. G. Rheinberger stehen auf dem Programm des Konzerts mit dem Collegium Musicum Saarland am Sonntag, 2. Juli, um 18 Uhr in der Abteikirche in Otterberg.

Das Sinfonieorchester spielt unter der Leitung von Emanuele Frisardi in großer Besetzung das selten zu hörende Orgelkonzert von Josef Gabriel Rheinberger in F-Dur. Solist ist Helmut Freitag, der auch den Chor leitet. Zu hören sind Werke von Benjamin Britten (Simple Symphony) und Joseph Haydn, der mit seinen Londoner Sinfonien auch einen musikalischen Bezug zur Insel hergestellt hat. Seit vielen Jahren veranstaltet das Orchester der Universität des Saarlandes zahlreiche Konzerte, und Reisen nach Schweden, Frankreich, Italien und Spanien.

Emanuele Frisardi wurde 1977 in Messina geboren. Er studierte Violine, Musikwissenschaft und Musikerziehung in Bologna und Saarbrücken unter anderem bei Joshua Epstein und war Konzertmeister des Orchesters der Universität Bologna. Der große Chor der Universität des Saarlandes besteht seit 1953 und ist damit das älteste musikalische Ensemble der Universität Saarbrücken. Er wird seit 2002 von Helmut Freitag geleitet. Auf dem Programm stehen vor allem große oratorische Werke aller Epochen, aber auch immer wieder hervorragende Beispiele der weltlichen und geistlichen A-cappella-Literatur.

Info:

Karten sind bei der Tourist-Information, Hauptstraße 54, 67697 Otterberg und in allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.