In der Nacht auf Dienstag soll ein Mann eine Frau am Hauptbahnhof mehrfach geschlagen haben. Der Mann hatte Drogen und zwei Messer dabei. Das teilte die Bundespolizei mit. Ein Bahnmitarbeiter meldete der Bundespolizei gegen 0.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau am Hauptbahnhof. Eine Streife der Bundespolizei traf kurze Zeit später einen 38-Jährigen und eine 39-jährige Frau, die zusammen auf einer Bank in der Nähe einer Gaststätte saßen. Eine körperliche Auseinandersetzung war laut Polizei zunächst nicht zu erkennen, die Beamten stellten aber fest, dass die Frau weinte. Die Frau gab an, von ihrem Begleiter geschlagen worden zu sein, was von dem Bahnmitarbeiter bestätigt wurde. Bei dem Beschuldigten, der Ex-Freund der Frau – wurden zwei Messer – ein Taschenmesser und ein Küchenmesser – sowie 2,4 Gramm Marihuana gefunden. Der Mann muss mit Strafverfahren wegen Körperverletzung sowie Drogenbesitz rechnen.