Die Bogenschützen des SV Bruchmühlbach beenden die Oberligarunde auf Platz zwei. Die Tabellenspitze müssen sie der starken TG Waldsee überlassen, halten sich aber die von hinten nachdrängenden Mannschaften aus Ramsen und Hatzenbühl erfolgreich vom Leib.

Die Entscheidung in der Oberliga der Bogenschützen war bis zum letzten Wettkampftag, ausgetragen beim ESV Landau, in alle Richtungen offen. Eingeläutet von Starkregen, verzog sich das Nass mit den ersten Pfeilen, die Show konnte beginnen. Für Bruchmühlbach gingen Freddy Barthelemy, Marco Weilacher, Justine Morgenstern, Christian Buhles und Michael Zahm an den Start, wissend, es wird eng.

Bruchmühlbach lag vor dem letzten Wettkampftag mit gerade mal zwei Matchpunkten hinter der TG Waldsee. Die reelle Chance auf Platz eins war also da. „Klar war, es muss auf jeden Fall ein Sieg gegen die Waldseer her“, stellte Michael Zahm noch kurz vor dem Abflug der ersten Pfeile fest. Klar war für das Team aber genauso, von hinten saßen ihnen mit dem SV Ramsen und dem SSV Hatzenbühl gleich zwei Mannschaften mit nur zwei Matchpunkten Abstand im Nacken, die sie ruckzuck vom zweiten Platz verdrängen könnten.

Das direkte Duell

Bruchmühlbach erwischte trotz aller Anspannung einen stabilen Start in den Tag, konnte dem ESV Landau genauso wie dem SV Wörth die Punkte abnehmen. Es lief. Waldsee ließ im dritten Match gegen den SV Hatzenbühl nach einem Unentschieden gar einen Punkt liegen, die Chancen für Bruchmühlbach stiegen. Dann das direkte Duell mit der führenden Mannschaft. Es wurde nichts. Zwar gingen die Westpfälzer erst in Führung, dann war der Wurm drin. „In jedem Satz hatten wir ein, zwei schlechte Schuss und verloren so Satz für Satz mit knappen Abständen. Damit war der Sieg dahin“, analysierte Zahm die Niederlage gegen Waldsee. Mit Frust im Bauch standen sie nun dem SSV Hatzenbühl gegenüber. Der hatte immerhin die Chance, Platz zwei für sich einzunehmen. Bruchmühlbach wusste es am Ende dann doch zu verhindern, auch wenn die Pfeile nicht so trafen, wie es im Rahmen der Möglichkeiten gewesen wäre. Egal, der SV Bruchmühlbach beendet die Runde als Vizemeister, ist mit dem Abschneiden zufrieden, trauert nur ein bisschen über die vergebene Siegchance, und die Sportler gehen unmittelbar in die weitere Vorbereitung zur Deutschen Meisterschaft, die in knapp zwei Wochen ansteht.

Schlusstabelle

Bogen-Oberliga

1. TG Waldsee 25:5

2. SV Bruchmühlbach 22:8

3. SSV Hatzenbühl 19:11

4. SV Ramsen 16:14

5. ESV Landau 8:22

6. SV Wörth 0:30