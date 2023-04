Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erdiger Bluesrock inklusive Vollkontakt zwischen den sechs Musikern sowie dem Publikum: So ging die musikalische Reise im rappelvollen Salon Schmitt von Detroit zum Mississippi und weiter nach Alabama oder Chicago. Und wer es in der fast schon qualvollen Enge schaffte, ein bisschen Raum für seine Gliedmaßen zu schaffen, dem fuhr die meist rhythmische Musik direkt in die Beine.

Nicht weniger als drei Gitarristen wechselten sich mit stilsicheren Soli ab: der Wahlberliner Heinz Glass sowie die hiesigen Cracks Peter Lenz und Michael Halberstadt. Ohne Schlagzeuger verblieb die grundlegende