Bischof Matthias Ring, Oberhaupt der Alt-Katholiken in Deutschland, hat am Samstag in der Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Bännjerrück vier jungen erwachsenen Frauen das Sakrament der Firmung gespendet. Es war der erste Besuch des Bischofs in Kaiserslautern, der in seiner Amtszeit bereits zahlreiche Frauen zu Priesterinnen geweiht hat.

Bischof Ring (59), seit 2010 Bischof der Alt-Katholiken von Deutschland, hat seinen Amtssitz in Bonn. Die Bischofskirche im Herzen der ehemaligen Bundeshauptstadt ist die „Namen-Jesu-Kirche“. Zuständig ist der Bischof für 60 Pfarrgemeinden und 43 Pfarrämter. Ein Drittel der Priester, die er in den zwölf Jahren seiner Amtszeit geweiht hat, seien Frauen gewesen, betont er im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Auch sei die Generalvikarin, seine Stellvertreterin, eine Frau.

Anzahl der Übertritte ist überschaubar

Der Alt-Katholischen Kirche in Deutschland gehören rund 15.000 Mitglieder an. Mit 380 Übertritten von Mitgliedern der katholischen Kirche im Jahr 2021 halte sich die Zahl in Grenzen. „Immerhin waren es mehr als doppelt so viele wie 2020 mit 180 Übertritten.“ Auffallend sei der hohe Anteil der Konfessionswechsel im Raum Köln und Bayern, so Ring.

Die Firmung war eingebettet in einen Gottesdienst, den der Bischof zusammen mit Thomas Mayer, dem Pfarrer der Gemeinde Kaiserslautern der Alt-Katholiken, feierte. In seiner Ansprache ermutigte er die Firmlinge, ihr Leben aus der Freiheit der Kinder Gottes zu gestalten. Am Beispiel des Mauerfalls zeigte er auf, was möglich sei, wenn Menschen ihre Angst überwinden. „Dann kann ein ganzes Regime zusammenbrechen.“ Ein Regime fürchte nichts mehr als freie Menschen, die ihre Angst überwinden, verwies er aktuell auf das autoritäre System Putins. Gleichwohl räumte er ein, zur Freiheit berufen zu sein, sei im Alltag nicht einfach zu leben.

Das Sakrament der Firmung, das nach der Taufe und Erstkommunion folgt, spendete der Bischof durch Handauflegung und Salbung der Firmlinge mit Chrisamöl.

Alt-Katholiken in Kaiserslautern haben 60 Mitglieder

Der Gemeinde der Alt-Katholiken in Kaiserslautern gehören 60 Mitglieder an. Organisatorisch gehört sie zur Pfarrgemeinde in Saarbrücken mit 250 Mitgliedern. Seit viereinhalb Jahren ist Thomas Mayer (40) Pfarrer der Pfarrei. Das Gemeindeleben sei eine spezielle Herausforderung, verweist er auf die Entfernungen zu Gottesdienstorten und das Zusammenleben der Mitglieder. Mayer, der vor zehn Jahren von Bischof Ring zum Priester geweiht wurde, war zuvor Vikar in München und ist verlobt. Seit 2018 ist die Heilig-Kreuz-Kirche auf dem Bännjerrück Gottesdienstort der Gemeinde. Seit Sommer 2022 feiern die Alt-Katholiken zweimal monatlich (erster Sonntag, 18 Uhr; dritter Sonntag, 11 Uhr) einen Gottesdienst in Heilig Kreuz.

Als Andreas Sturm im Mai 2022 seinen Rücktritt vom Amt des Generalvikars des Bistums Speyer erklärt und seinen Wechsel zu den Alt-Katholiken angekündigt hat, „habe ich erstmal geschluckt und mich gefragt, ob das gut geht“, erinnert sich Mayer. „Ich habe ihn zwischenzeitlich kennengelernt“, spricht er von einem „ganz normalen Menschen“.