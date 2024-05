Mitte Mai hat die Stadt Kaiserslautern angekündigt, im Wohngebiet auf dem Betzenberg wieder Bewohnerparkausweise einzuführen. Damit reagiert die Stadt auf die Kritik der Anwohner an der Verkehrssituation rund um das Fritz-Walter-Stadion an Heimspieltagen des 1. FC Kaiserslautern. Weil Fans versuchen, möglichst nah an der Arena zu parken, sind Straßen verstopft und Einfahrten, teils sogar Rettungswege zugeparkt. Wie die Verwaltung auf RHEINPFALZ-Nachfrage informierte, sollen die Bewohnerparkausweise für die betroffenen Bürger kostenfrei erhältlich sein. Aber: „Ob dies für die kommenden Jahre aufrecht erhalten werden kann, ist von der Haushaltssituation der Stadt Kaiserslautern abhängig“, heißt es von der Pressestelle. Nur mit diesen Bewohnerparkausweisen, die ab 15. Juli bei der Straßenverkehrsbehörde der Stadtverwaltung beantragt werden können, soll ab der kommenden Spielzeit ab zwei Stunden vor den Heimspielen bis zwei Stunden nach Abpfiff im Wohngebiet geparkt werden dürfen. Die befristete Geltungsdauer soll auf den Ausweisen aufgedruckt werden. Offen ist dagegen, wie die übrigen Verkehrsteilnehmer auf das Bewohnerparken aufmerksam gemacht werden, also ob eine dauerhafte oder temporäre Beschilderung vorgesehen ist. Darüber wird laut Pressestelle in den kommenden Wochen gemeinsam mit der Polizei entschieden. Derweil könnten die Betzebewohner durch die Ausweise nicht nur bei Fußballspielen entlastet werden. „Sollte die Entscheidung fallen, dass im Stadion auch weitere Großveranstaltungen stattfinden, wird dies auf den Bewohnerausweisen angepasst werden“, heißt es dazu aus dem Rathaus.