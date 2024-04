Am Montagmittag riefen Zeugen die Polizei, nachdem sie in der Zollamtstraße in Kaiserslautern beobachtet hatten, wie ein Mann eine Frau schlug. Die Polizei konnte durch die Hinweise der Zeugen einen alkoholisierten 23-jährigen Mann identifizieren und überprüfen. Er gab zu, mit seiner Lebensgefährtin gestritten zu haben, welche jedoch bereits fortgegangen war. Später musste die Polizei erneut in die Zollamtstraße ausrücken, nachdem Meldungen über einen blutenden Mann eingingen. Erneut handelte es sich um denselben amtsbekannten 23-Jährigen, der stark alkoholisiert war und sich nach eigenen Angaben durch einen Sturz verletzt hatte. Ein Krankenwagen brachte ihn zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen den Mann dauern an.