Handwerkliche Betriebe ziehen Kunden mit Frische, Geschmack und Service an und sichern sich gute Marktchancen – trotz struktureller Veränderungen. Die Landbäckerei Dusch erhält dafür in diesem Jahr eine Auszeichnung, teilt das Wirtschaftsministerium mit.

Betriebe und ihre Produkte – sei es Brot, Eis oder Wurst – die regional verwurzelt sind, nachhaltige Konzepte verfolgen und sich gesellschaftlichen Anforderungen wie sozialem Engagement oder Ausbildungen stellen, wurden mit dem „Landesehrenpreis im Genusshandwerk – für die Besten in Rheinland-Pfalz“ ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde der Preis zum ersten Mal vergeben. Er ehrt die handwerkliche Produktion und die Werte eines Betriebes.

Die Bäckerei Dusch in Reichenbach-Steegen ist einer der Preisträger. Nicht nur wegen der großen Auswahl an Brötchen, Kuchen und Kaffeeteilchen konnte sich die Landbäckerei Dusch den Ehrenpreis sichern, sondern auch aufgrund ihrer Stellung als Arbeitgeber und Ausbilder. So unterstütze die Bäckerei die Zukunft junger Menschen und stärke die Region. Nebenbei stelle sie auch einen sozialen Treffpunkt für viele Kunden dar. Verliehen wurde die Auszeichnung von der Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt bei einem Familientag im Zentrum für Ernährung und Gesundheit in Koblenz. Dabei erhielten die Preisträger eine Urkunde, ein Schild, um ihre Geschäftsräume kennzeichnen zu können, und die Möglichkeit das Wettbewerbslogo für ein Jahr zu nutzen.