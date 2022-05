Am helllichten Sonntag haben unbekannte Täter im Bereich Waldleiningen zwei Fahrzeuge aufgebrochen. Die beiden betroffenen Autobesitzer hatten laut Polizei jeweils ihren Wagen – unabhängig voneinander – am Vormittag auf einem Parkplatz im Wald an der L504 abgestellt. Den Suzuki SX4 einer 38-jährigen Frau knackten die Unbekannten zwischen 10.45 und 11.25 Uhr. Abgesehen hatten es die Täter auf eine Handtasche, die sie im Wageninneren entdeckten. Zusammen mit der Tasche erbeuteten sie eine Geldbörse, in der sich Bargeld, Scheckkarte, Personalausweis und Krankenkassenkarte befanden.

Handtasche mit EC-Karte erbeutet

Ähnlich ging es dem Besitzer eines Opel Corsa, der seinen Pkw gegen 10.30 Uhr geparkt und verschlossen hatte. Als er gegen 13 Uhr zu seinem Auto zurückkam, stellte er fest, dass in der Zwischenzeit eine Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Die Überprüfung des Innenraums ergab, dass der Wagen entriegelt und das Handschuhfach durchwühlt wurde. Die Beute der Täter: ein Schlüsselbund sowie eine Handtasche, in der sich unter anderem eine Geldbörse mit Personalausweis,

Kredit- und EC-Karte, Krankenkassenkarte sowie Bargeld befand. Doch damit nicht genug: Wenig später meldete sich der Betroffene erneut und teilte mit, dass die Diebe die gestohlene EC-Karte dazu benutzt hatten, in Hochspeyer an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Der Gesamtschaden liegt deshalb im vierstelligen Bereich.

Polizei appelliert: Nichts im Auto liegen lassen!

In diesem Zusammenhang noch einmal der dringende Appell der Polizei: „Lassen Sie keine Wertgegenstände im Auto zurück, auch keine Taschen! Und stellen Sie sicher, dass im Innenraum nichts herumliegt, was für potenzielle Diebe mit einem Blick von außen durch die Scheibe interessant sein könnte.“ Darüber hinaus empfehlen die Beamten, niemals EC-Karte und dazugehörige PIN am selben Ort aufzubewahren – schon gar nicht zusammen im Geldbeutel.