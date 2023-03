Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Corona-Saison wird in die Annalen der TSG Kaiserslautern als eine überaus erfolgreiche Spielzeit eingehen. Gelang den Buchenlochern doch ein doppelter Coup. So sicherte sich die erste Mannschaft in der A-Klasse die Meisterschaft und die zweite in der B-Klasse Süd des Fußballkreises Kaiserslautern-Donnersberg.

Der Erfolg ist wieder ins Buchenloch zurückgekehrt. Das zeigt diese Doppelmeisterschaft, mit der die Fußballer der TSG eine starke Antwort auf die schwarze Saison 2018/19 gaben. An deren Ende