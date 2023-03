Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Radverkehr rollt – wenngleich mit Hindernissen. Die Brücke an der Alten Schmelz ist nach wie vor gesperrt. Ob und wann sich Pläne für einen regulären Rad- und Wanderweg zwischen Stadtgebiet und Stelzenberg wirklichen lassen, steht indes in den Sternen. Gelöst ist aber nun das Rätsel um die betagte Holzbrücke: Der frühere Revierförster Horst Metz kann sich noch gut an die deren Entstehung erinnern.

Horst Metz ist leidenschaftlich gern auf Schusters Rappen unterwegs. „Ich hab’ in den letzten zehn Jahren praktisch die Erde umrundet“, schätzt der