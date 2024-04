Als einzige Mannschaft in der Zweiten Hockey-Regionalliga Süd ist die TSG Kaiserslautern noch sieglos. Und das nach sechs Feldpartien. Das soll sich am Sonntag (12 Uhr) beim TEC Darmstadt ändern.

Voll punkten wollten die TSG-Herren natürlich auch in den vergangenen Spielen. Aber als Aufsteiger spürten sie die raue Luft in der spielstarken Liga. Gelegenheit, sich an die im Vergleich zu Oberliga schnellere und körperbetontere Spielweise zu gewöhnen, hatten die Buchenlocher nun aber schon sechs Mal. Zuletzt kassierten sie gegen den Limburger HC ihre fünfte Niederlage. TSG-Coach Andreas Gillmann sah seine Truppe beim 1:2 „auf Augenhöhe“ mit dem Tabellendritten. Sein Trainerkompagnon Jochen Metz hofft, dass die Mannschaft sich bald für ihr engagiertes Spiel „belohnt“. Mit nur einem Punkt auf dem Konto sollte das bald geschehen. Bleiben den Buchenlochern doch nur noch acht Spiele, um Zählbares zu erobern und damit den Abstieg in der ersten Saison nach dem Aufstieg zu verhindern.

Mit dem TEC Darmstadt trifft die TSG auf einen Kontrahenten, der sich im Aufwind befindet. Mit einem 3:2 beim SC Frankfurt 1880 II gelang ihm der zweite Sieg in Folge.