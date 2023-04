Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Handball-Drittligist TuS Dansenberg geht mit einem neuen Trainer in seine fünfte Drittliga-Saison in Folge. Teammanager Alexander Schmitt sah sich nach der Demission von Trainer Steffen Ecker in den sozialen Netzwerken diversen Anfeindungen ausgesetzt. Im RHEINPFALZ-Interview erläutert Schmitt unserem Mitarbeiter Karsten Kalbheim, warum er sich für einen Trainerwechsel entschied und weshalb die Wahl auf den ehemaligen TuS-Coach Kai Christmann fiel.

Herr Schmitt, wie kam es zur Trennung?

Wir haben nach der Beendigung der Aufstiegsrunde die Saison gemeinsam aufgearbeitet, das Saisonziel, unter die ersten vier zu kommen, wurde verpasst.