Zu einem Unfall im Elf-Freunde-Kreisel ist es am Abend des Ostermontags gekommen. Ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis war um 18.30 Uhr auf der Zollamtstraße unterwegs und fuhr in Richtung Kreisel. Dort war die Fahrerin eines Smart aus Richtung Viadukt im Kreisverkehr unterwegs und wollte in die Bremer Straße abbiegen. Im Einmündungsbereich der Zollamtstraße kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Offenbar hatte der 24-Jährige das andere Auto übersehen. Die beiden Fahrer blieben unverletzt. An beiden Wagen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.