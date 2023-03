„Wir haben uns geschüttelt und müssen jetzt fokussiert sein“, gibt Benny Früh, Chefcoach der U21 des 1. FC Kaiserslautern als Prämisse für das Spiel am Samstag in Engers aus (15.30 Uhr, Stadion am Wasserturm). Dass sein Team gegen Gonsenheim nur einen Punkt sammelte, beschäftigte ihn noch eine zeitlang.

Benny Früh hat „zwei, drei Sachen“ gefunden, mit denen er beim 1:1 gegen Gonsenheim nicht zufrieden war: Beim Stand von 1:0 hätte Torjäger Lennart Thum das 2:0 machen müssen, sein Team hätte beim Gegentor besser verteidigen müssen und hätte nach der Pause die Chancen besser nutzen müssen. Den Trainer wurmte es, dass der SV so einen Punkt holen konnte, auch wenn seine Mannschaft „aufgrund des Spielverlaufs drei Punkte verdient gehabt hätte“.

Gegen den SV Engers soll das alles anders laufen, auch wenn die Aufgabe da nicht leichter werde. „Engers ist qualitativ noch besser, hat von der Nummer eins bis zur Nummer 20 zweikampfstarke Spieler, zum Teil mit Regionalligaerfahrung, die meisten mit langen Jahren Oberligaerfahrung.“

Der SVE sei heimstark, und in Spielen gegen den FCK gebe jedes Team noch mal einen Ticken mehr, weiß Früh aus Erfahrung. Der Kunstrasen im Stadion am Wasserturm komme seiner Mannschaft allerdings entgegen. Da können sie ihre technische Stärke ausspielen. Früh erwartet ein Geduldsspiel. „Wir müssen gut gegen den Ball arbeiten, die Zweikämpfe gewinnen. Die Torjäger müssen die Chancen nutzen, wir müssen besser verteidigen.“ Er sagt aber auch: „Die Fahrt dauert 1:50 Stunden, und wenn wir den Weg auf uns nehmen, wollen wir auch drei Punkte mitnehmen.“