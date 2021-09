Die Deutsche Post will eine zweite Packstation in der Stadt aufstellen – diesmal beim Fachmarktzentrum in der Kirchheimer Straße, und zwar vor dem Penny-Markt. Ob das eine geeigente Stelle ist, darüber wurde gestern im Bauausschuss diskutiert.

Ausschussmitglieder und Verwaltung haben Zweifel daran, dass genug Abstand zwischen der Packstation direkt am Marktgebäude und der etwa 1,75 Meter von der Fassade entfernt beginnenden Stellplatzreihe bleiben wird. Nach Berechnungen der Verwaltung hätten die Kunden nur rund einen Meter, um zwischen parkenden Autos und Station an ihre Pakete zu gelangen. Auch der Zugang gestalte sich schwierig, wenn alle Parkplätze belegt sind. Da das Fachmarktzentrum gut besucht werde, sei es auch keine Option, dass Parkplätze wegfallen.

Daher wurde im Ausschuss entschieden, dass das notwendige Einvernehmen zum Bau der Packstation nur erteilt wird, wenn die Post nachweisen kann, dass der Abstand zu den Autos ausreichend groß ist oder eine Vergrößerung ohne den Wegfall von Stellplätzen möglich wäre. Auch soll nachgewiesen werden, dass die Kunden die Station im Zweifel ohne Probleme erreichen können, um sie zu bedienen.

Die SPD-Fraktion regte an, dass die Deutsche Post prüfen sollte, ob sich nicht ein anderer Standort am Fachmarktzentrum mehr anbieten würde, etwa bei Tedi und dem Second-Hand-Laden oder in Richtung Rofu und Schuhgeschäft.