Gleich zu zwei Verkehrsunfällen mit Personenschäden ist es am Mittwochnachmittag im Dienstbereich der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden gekommen. In Eisenberg sind ein Auto und ein Fahrrad zusammengestoßen. Eine 36-jährige Radlerin hat in der Kerzenheimer Straße den Pkw einer 66-Jährigen übersehen, der verkehrsbedingt angehalten hatte. Die Fahrradfahrerin fuhr auf den wartenden Wagen auf. Durch ihr in Folge des Zusammenstoßes auf den Bürgersteig fallende Rad wurde eine dort laufende Fußgängerin leicht an der Hand verletzt. Die Pkw-Fahrerin und auch die Radlerin blieben unverletzt.

In der Weitersweilerer Straße in Jakobsweiler verlor ein Motorradfahrer die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Hierbei verletzte sich der 64-Jährige laut Polizei an den Beinen. Zur weiteren Abklärung wurde der Mann ins Westpfalzklinikum nach Kirchheimbolanden gebracht.