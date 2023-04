Fußball-Landesligist VfR Grünstadt verpasst im Kampf um den Ligaverbleib drei Punkte.

Trotz des Führungstreffers von Torjäger Tobias Fath hat der VfR Grünstadt im Kampf um den Klassenverbleib in der Fußball-Landesliga drei Punkte verpasst. Gegen den VfB Bodenheim hieß es am Ende 1:1 (0:0). „Natürlich ärgert man sich da“, sagte VfR-Trainer Christian Rutz über den Ausgleich kurz vor Schluss. In der zweiten Hälfte sei seine Elf am Drücker gewesen. Fath hatte den VfR per Kopfball zunächst auf die Siegerstraße gebracht (75.), doch Maximilian Lorenz glich noch aus (86.). „Er trifft ihn halt optimal“, so Christian Rutz über das Tor zum 1:1. „Wenn man den kompletten Spielverlauf sieht, geht das 1:1 in Ordnung.“ Doch wenn man so kurz vor Schluss führe, wolle man das Ergebnis über die Zeit bringen. „Unsere Ausgangssituation hat sich aber nicht geändert“, betont der Trainer. „Wir wollen Platz zwölf verteidigen und brauchen dazu aus den nächsten vier Spielen zwei Siege. Das haben wir selbst in der Hand.“