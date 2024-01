Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Damen der Handball-Region (HR) Göllheim stehen am Wochenende vor einer schier unlösbaren Aufgabe. Obwohl sie eine Verstärkung bekommen haben. Die Männer hingegen können ihren Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen.

Nachdem die Herren am vergangenen Wochenende kurzfristig spielfrei waren, greifen sie am Sonntag in der Grünstadter IGS-Halle wieder zum Ball, wenn sie um 18 Uhr die HSG Trifels empfangen.