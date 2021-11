Nachdem sie im vergangenen Jahr ausfallen mussten, lädt der Verein Stumpfwaldbahn Ramsen wieder zu Nikolausfahrten ein. Da der Namenstag des Heiligen diesmal auf einen Montag fällt, schnaufen die Schmalspurzüge am Wochenende davor durch den Forst. Wie der Zweite Vorsitzende Christian Ehlers informiert, gelten die 2G-Regel und Maskenpflicht. Somit werden vor dem Einsteigen in die Bahn nicht nur die Fahrkarten kontrolliert, sondern auch überprüft, ob die Teilnehmer vollständig geimpft oder genesen sind. Beim Blick auf die große Besucherresonanz 2019 hofft Ehlers trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen auf einen ordentlichen Zulauf. Denn die Erlöse aus der Veranstaltung werden dringend benötigt, um den Erhalt der Feld- und Grubenbahnen zu sichern. Nach der gemütlichen Tour kann man noch auf dem Vorplatz am Bahnhof Eiswoog verweilen. Am Lagerfeuer gibt es neben Glühwein und Kinderpunsch auch etwas zu essen. Die Metzgerei von Christian Speeter ist vor Ort. Die Züge rollen von Freitag, 3., bis Sonntag, 5. Dezember, zwischen 10 und 21 Uhr. Reservierung der Tickets für sieben Euro pro Person, sowie der Speisen und Getränke unter www.stumpfwaldbahn.de.