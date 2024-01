Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Kindertagesstätte in Kerzenheim tut sich einiges. Und das, obwohl dort derzeit gar keine Kinder betreut werden. Der Einbau der neuen Küche ist angelaufen, informierte Ortsbürgermeisterin Andrea Schmitt. Das ist nicht die einzige erfreuliche Neuigkeit.

Die Handwerker geben sich in der Kerzenheimer Kindertagesstätte derzeit die Klinke in die Hand. „Wir mussten aktiv werden, denn der Lieferant der neuen Küche in der Kita hat uns kurzfristig