Es ist etwas Bewegung in die Eisenberger Geschäftswelt gekommen. Nach der Neueröffnung des Cafés in der Friedrich-Ebert-Straße kurz vor Weihnachten, ist zum Jahresbeginn in einem seit einiger Zeit leerstehenden Geschäft in der Kerzenheimer Straße wieder Leben eingekehrt.

In den Räumen des ehemaligen Elektrofachgeschäfts Marx in der Kerzenheimer Straße hat Orthopädie-Schuhmachermeister Frank Jung zum Jahresbeginn ein neues Domizil gefunden.