Die vergangenen Tage mögen verregnet gewesen sein, die kommende Woche soll aber wettertechnisch etwas freundlicher werden. Gerade rechtzeitig, fällt am Montag doch der Startschuss in die Badesaison im Eisenberger Waldschwimmbad.

Man kann es sich gerade kaum vorstellen, aber: Am Montag startet die Badesaison im Eisenberger Waldschwimmbad. Wahrscheinlich können sich die Badegäste dann auf Wassertemperaturen um 21 Grad freuen. Dieses Ziel jedenfalls verfolgt das Schwimmbad-Team, das seit Wochen damit beschäftigt ist, alles für die Saison startklar zu machen.

Die Vorbereitungen liefen diesmal nicht ganz so reibungslos, das Wetter spielte einfach nicht mit. Vor allem der verregnete April bremste so manche angedachte Maßnahme aus. So viele Regentage gab es in Eisenberg zu dieser Zeit des Jahres schon lange nicht mehr. Bademeister Mark Sommer berichtete, dass es Tage gab, an denen von Sturm bis zu leichten Schneefall und Regen praktisch alles zu erleben war, was man sich vorstellen kann.

Dennoch, die umfangreichen Reinigung der Becken konnte rechtzeitig abgeschlossen werden. Nachdem das letzte Wasser aus dem Vorjahr abgelassen wurde, sind die kompletten Becken inklusive der Überlaufzonen manuell geschrubbt worden. Beim Rückspülen der Filteranlage im Technikraum zeigte sich, dass das eine oder andere Bauteil ersetzt werden musste. Die Beschaffung zögerte sich hinaus. Daher konnte erst ziemlich spät mit dem Aufwärmen des Wassers begonnen werden. Auch hier holperte es anfangs: Mitte der vergangenen Woche konnten gerade mal 16 Grad Wassertemperatur im Schwimmbecken gemessen werden. Dennoch ist Bademeisterin Romana Bethge zuversichtlich, am Montag die geplante Temperatur zu erreichen.

Aufgestellt wurden im Bad wieder Sonnenliegen, dazu auch sogenannte Relaxbänke, die Badegäste zum Entspannen animieren sollen. Nächste Wochen sollen dann auch noch einige Strandkörbe platziert werden. Für die Kinder gibt es – unter einem schattigen Baum – eine neue Rutsche und eine Holzeisenbahn.

Der Rasen wird es am Montag allerdings nicht gemäht sein. Die relativ starken Regenfälle haben den Boden so durchnässt, dass der Mähtraktor einfach steckenblieb.

So sieht es personell aus

„Personell sind wir in diesem Jahr gut aufgestellt“, sagt Bürgermeister Bernd Frey (SPD) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Im Waldschwimmbad seien mittlerweile fünf qualifizierte Mitarbeiter im Einsatz, die dann noch durch einige Rettungsschwimmer unterstützt würden. Für die kommende Saison, die bis Anfang September dauern soll, werden aber noch weitere Kräfte gesucht. Frey geht davon aus, dass das neue Team im Waldschwimmbad hochmotiviert bei der Sache und den Aufgaben gewachsen sein wird. Die Eintrittspreise und die Öffnungszeiten bleiben wie bisher.

Im Rahmen der Zukunftsinitiative der VG Eisenberg soll dieses Jahr auch das Waldschwimmbad aufgewertet werden. Am 29. Juli findet das Schwimmbadfest statt und an jedem letzten Samstag im Monat soll ein Aktionstag über die Bühne gehen. Hier sollen auch Vereine mit einbezogen werden. Schon bei der Eröffnung am Montag (1. Mai) ist die Eisenberger TSG mit am Start. Um 10 Uhr startet die erste Aktion „Aquafit“ im Schwimmerbecken, angeleitet von Mireille und Frank Giel.

TerminStart der Saison im Waldschwimmbad am Montag, 1. Mai, 10 Uhr.