Falls es das überhaupt gibt, war es ein glücklicher Zufall: Der Sänger und Pianist Blacky P. Schwarz und der Perkussionist Gero Fei begegneten sich zum ersten Mal bei einem Konzert in Mannheim, bei dem Schwarz einen Duo-Aufritt geplant hatte, seine Mitmusikerin jedoch überraschend ausgefallen war. Fei bot sich spontan an, die beiden gingen gemeinsam auf die Bühne und spielten nicht nur nach eigener Einschätzung so gut zusammen, dass aus dem Einmal-Event inzwischen eine dauerhafte Zusammenarbeit geworden ist – mit Konzerten wie jenem vor ausverkauftem Haus im Januar im Casino des Mannheimer „Capitols“. Morgen, Mittwoch, 3. April, kommen die beiden nun auch zur „Battenberger Burgkultur“ und versprechen höchst eigene Interpretationen besonderer Songs von Billy Joel, „Supertramp“, Marc Cohn, Randy Newman, den „Simple Minds“, Gerry Raferty oder Elton John.

Blacky P. Schwarz ist inzwischen seit über 40 Jahren eine feste Größe der Rhein-Neckar-Musikszene. Er spielte unter anderem mit „Paddy goes to Holyhead“, „The Hooters“, Götz von Sydow, der „Junior Spencer Group“, „Brosis“, „No Angels“ oder Michael Koschorreck. Gero Fei ist nicht nur leidenschaftlicher Percussionist, sondern auch Veranstalter und Instrumental-Pädagoge und leitet seit fast einem Vierteljahrhundert den Mannheimer „Trommelpalast“. Auch er ist Live-Musiker in verschiedenen Formationen. Das Konzert beginnt am 3. April um 20 Uhr auf Burg Battenberg. Karten (15 Euro) nur an der Abendkasse. Reservierung unter burgkultur@hofgutbattenberg.de.